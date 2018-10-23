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Sinema etkinliği

SORGUN ilçesinde, ‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği’ projesi kapsamında, sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrenciler sinemayla buluşturuldu.

Sinema etkinliği

SORGUN ilçesinde, ‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği’ projesi kapsamında, sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrenciler sinemayla buluşturuldu.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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Sinema etkinliği

Proje kapsamında öğrenciler, ücretsiz olarak Yozgat’ta bulunan sinema salonuna araçlarla getirildi. Projeyle, sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak, genç neslin kültür-sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Özellikle sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin etkinlikten faydalanmasının hedeflendiği vurgulandı. 

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