Sinema etkinliği

Proje kapsamında öğrenciler, ücretsiz olarak Yozgat’ta bulunan sinema salonuna araçlarla getirildi. Projeyle, sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak, genç neslin kültür-sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Özellikle sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin etkinlikten faydalanmasının hedeflendiği vurgulandı.