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Öğrenciler bekleniyor

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversiteye bu yıl yaklaşık 5 bin 800 yeni öğrenci beklediklerini söyledi.

Öğrenciler bekleniyor

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversiteye bu yıl yaklaşık 5 bin 800 yeni öğrenci beklediklerini söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Öğrenciler bekleniyor

Karacabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin 12 fakülte, 5 yüksek okul, 9 meslek yüksek okulu, 3 enstitü ve birçok araştırma merkezi ile 18 bin öğrenciye hizmet sunduğunu belirtti.  Üniversitelerinin 858 akademik kadrosu, 850 civarı idari kadrosuyla büyüyen bir üniversite olduğunu ifade eden Karacabey, "Öğretim üyelerimiz alanında başarılı ve büyük çoğunluğu genç arkadaşlardır. Türkiye genelinde devlet üniversiteleri içerisinde yayın sayısı bakımında ilk 30’un içerisinde olan üniversiteyiz. Bu da öğretim üyelerimizin alanlarında başarılı kişiler olduğunun kanıtlarından biridir. Bu yönüyle öğrencilerimize bilimsel hizmet vermek bakımından kendi alanlarında iyi yetiştirmek bakımından Bozok Üniversitesi iyi bir noktadadır" dedi.

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