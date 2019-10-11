Ödüller sahiplerini buldu

Okul idarecileri ve öğretmenlere ‘teşekkür belgesi’ de takdim eden Yazıcı, eTwinning projelerini başarıyla tamamlayarak Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenler ile Ulusal Kalite Etiketi Levhası alan okulların müdürlerinden, okullarında yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Yazıcı, ''Yaptıkları eTwining projeleriyle İlimizi Avrupa'da temsil eden öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin de becerilerini geliştirmekle birlikte onları araştırmaya yönlendirerek yabancı dil gelişimine de katkı sağlıyorlar. Çok değerli bulduğumuz eTwining projelerine emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum’’ dedi. Leyla Ünal-Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi ‘Orda Bir Yer Var Uzakta’ adlı proje, Ayşe Oğur Kepir-Sorgun Bahadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Bağımsız Nesille Yolculuk Semineri’ projesi, Gökhan Yavuz-Sorgun Eymir İlkokul ‘Resfebe Dünyamız’ projesi, Sümeyye Akman-Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu ‘eTwinning İngilizce Olimpiyatları’ projesi, Aylin Aslaner-Sorgun Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu ‘eTwinning İngilizce Olimpiyatları’ projesi ile ödül kazandı. Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi, Sorgun Bahadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Eymir İlkokulu, Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu, Sorgun Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu da eTwinning Projesi kapsamında Ulusal Kalite Etiketi Levhası Almaya Hak Kazanan Okullar oldu. Ayrıca Merkez Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi, Avrupa'da 1004 Türkiye'de ise 298 okulun sahip olduğu 'eTwinning Okulu' ödülünü almaya hak kazandı.