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MEZUNiYET SEViNCi

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini tamamlayan 730 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

MEZUNiYET SEViNCi

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini tamamlayan 730 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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MEZUNiYET SEViNCi

Okul birincisi yaş kütüğüne plaka çakarken, dereceyle okuldan mezun olan 10 öğrenciye diploma ve ödülleri verildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, mezuniyetin vatana millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün anne babalar, bizler ve polis adaylarımız için önemli bir gün. Çocuklarımızın güzel bir şekilde yetişmesinde emeğini esirgemeyen başta okul müdürümüze, yardımcılarına ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sevgili anne babalar, evlatlarınızı büyüttünüz yetiştirdiniz. Evlatlarınızın bu ana gelmesinde ki en büyük emek sizlerin. Bir insanı yetiştirip topluma kazandırmak kolay bir iş değil. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah evlatlarınızın acısını sizlere göstermesin. Onlara vatana ve millete hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.
Polis adaylarının kuralarını çekeceklerini, Anadolu’nun çeşitli illerine gidip görev yapacaklarını kaydeden Vali Çakır, “Heyecanınızı yitirmemenizi istiyorum. Siz öncelikle Türkiye Cumhuriyetinin bir memurusunuz. Kanunlar, mevzuatlar neyi emrediyorsa onları yapmak zorundayız. Kanun ve mevzuatın dışında sizler birde vicdanlarına göre hareket etmek durumundasınız. Bütün vatandaşlarımızın namusu, şerefi, malları, canları sizlere emanettir. Kuranı Kerim, Türk Bayrağı ve silah üzerine yemin edeceksiniz. Bu yemininizi hiçbir zaman unutmayın. İnsanların en büyük serveti şeref, haysiyet ve onurlarıdır. Çocuklarına bırakacağı en büyük mirasta budur. Yapacağınız görevde, ayağınıza taş değmesin. Yolunuz açık olsun. Allah birliğinizin beraberliğinizi bozmasın. Hepinize sağlıklı ve başarılı ömürler diliyorum, hayırlı görevleriniz olsun” ifadelerini kullandı.
Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi ise, okulun 1997 yılından bu yana emniyet teşkilatına, adalet, hukukun üstünlüğüne inanan, vatanına, milletine, bayrağına bağlı ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini hatırlattı, aynı duygu ve düşüncelere sahip bilinçli mensuplar yetiştirmeye de devam edeceğinin altını çizdi. Kişi, 23’inci dönem Yozgat POMEM olarak, 730 vatan evladını daha mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Yapılan konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin edip, keplerini havaya fırlattı. Ardından, töreni izlemek için gelen yakınları ile kucaklaşan polis adayları, mezun olup, mesleğe başlayacak olmalarının sevincini yaşadı, duygulu anlar da yaşandı.
 
 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi
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