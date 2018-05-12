Mezuniyet coşkusu

Yozgat’ın ve Türkiye’nin gelişip kalkınması noktasında önemli görev üstlenen Bozok Üniversitesi yetiştirdiği genç beyinleri Türkiye’ye hizmet etmek üzere mezun ederek uğurlamaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu tarafa birçok meslek ve alanda başarılı insan yetiştiren ve Türkiye’ye armağan eden Bozok Üniversitesi, görevini aynı şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Bahar ve Spor Şenliklerini dünkü kep atma töreniyle tamamlayan Bozok Üniversitesi’nde öğrenci ve aileleri kep coşkusu yaşadı.

Gün boyu süren kep atma törenleri ilk olarak her fakülte için Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenlerle başladı.

Salonda yerlerini alan aileler sahneye çıkan evlatlarına verilen diploma, plaket ve başarı belgelerini gururla seyretti.

Törende konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, tahsil süresi içerisinde öğrencileri hayatta başarılı kılacak birçok bilgiyi öğrendiğini ve diploma almaya hak kazandığını söyledi.

Öğrencilere öğütte bulunan Rektör Karacabey, “Ancak şunu unutmayalım hayat su gibidir akar devam eder. Ve bugün siz yeterli bilgiye sahip olarak diplomanızda yazan değerleri hak eden bilgiye sahip olarak buradan mezun olacaksınız ama bundan sonra da kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz” dedi.

Rektör Karacabey, eğitim hayatında olduğu gibi hayatta da başarılı olmak için disiplinli çalışmak gerektiğine dikkat çekti. Salih Karacabey, Bozok mensubu öğrencilerin vatan ve millet sevgisi ile, birlik beraberlik içerisinde okuduklarını ve başka eğitim kurumlarında karşılaşılan olumsuzlukların Bozok Üniversitesi’nde yaşanmamış olmasının da bahtiyarlığını duyduğunu ifade etti.

Törene katılan Vali Yardımcısı Faruk Ekiz de Türkiye’de artık çok çalışan ve gayret eden her üniversitelinin istediği makama erişebildiğine dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Ekiz, “Şu anda mesela sizler Bozok İktisat Fakültesinden mezun oldunuz. Emin olun aranızdan kaymakamlar ve valiler çıkabilir. Artık sadece Ankara ve İstanbul üniversitelerinden değil, Anadolu’daki üniversitelerden de kaymakamlar yetişebiliyor. Benim kendi dönemimdeki birçok kaymakam arkadaşım, sizler gibi Anadolu’nun değişik üniversitelerinden mezundu. Ama çok çalışmak ve kendinizi iyi yetiştirmek zorundasınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler mezuniyet pastası kesti, akabinde ise keplerini havaya fırlattı.

Toplu kep atma töreni ise kampüs alanı içerisinde yapıldı.