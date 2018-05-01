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Kurslar başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Sanat Merkezinde sanatsal kurslar başladı.

Kurslar başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Sanat Merkezinde sanatsal kurslar başladı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Kurslar başladı

Belediye Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen kurslara çocukların ilgisi yoğun oluyor. İstanbulluoğlu Mahallesi’nde Mehmet Ağa Konağında hizmete giren Çocuk Sanat Merkezinde minikler gitar, bağlama ve ney gibi enstrümanları çalmayı öğreniyor.
Çocuk sanat merkezinde müzik kurslarının yanı sıra, resim ve ebru gibi sanat dallarında da eğitim alıyorlar.  Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kısa süre önce hizmete giren çocuk sanat merkezinde neşeli çocuk sesleri ve nağmeler yükselmeye başladığına dikkat çekerek “Yakın zamanda kurs ve etkinlik sayımızı artıracağız. Şehrimizin çocukları daha mutlu, daha sosyal olacaklar. Sanatın içinde yetişecekler” diye konuştu.

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