Kazada 5 kişi yaralandı

Hakkı P. (25) yönetimindeki 66 LE 898 plakalı otomobil, Yozgat- Kayseri kara yolu TOKİ konutları mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Fadik K. (47), Betül P. (25), Fatma Zehra P. (2) ve Cuma P. (75) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.