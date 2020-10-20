GARiP BiR KÖY

SORGUN ilçesine bağlı Garipler köyü, adı gibi garip. Hayalet köyü andıran, 2006 yılında yapıldıktan sonra arada bir kaplama yapılarak iyileştirilmeye çalışılan stabilizeden farksız yolu ile Garipler köyü, 1923 yılına kadar Anadolu’da bulunan Rumların yaşadığı,1923 yılında Lozan görüşmeleri sonucu Yunanistan ile imzalanan nüfus mübadelesi sonucu Selanik`ten göç eden göçmenlerin yerleştirilip, yaşadığı bir köy. Köyde Rumlardan kalan tarihi kilise binası, 1970 yılına kadar bir bölümü cami, diğer bölümü okul olarak kullanılmış. Vakıflar tarafından ‘Koruma’ altına alınıp, okul ve cami başka binalara taşınınca tarihi kilise binası da definecilerin uğrak yerlerinden biri haline gelip, yapının önemli bölümü tahrip edilmiş durumda. 15 kişinin yaşadığı, yaz aylarından köy dışında yaşayanların gelmesiyle 50-60 kişiyi bulan nüfusu ile 15 bin dönüm tarım alanından her yıl 8 bin dönümünde arpa, buğday, nohut, mercimek ekerek, geçinen köylüler, tarihi kilise binasının restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor. Kilise binasının hemen yanında yaptıkları küçük cami binasına şimdide minare yapmak üzere kolları sıvayan köylüler, kilisenin de restore edilmesiyle dinler kardeşliğinin bir simgesi olacağından habersiz çalışmalarını sürdürüyor.



GARİPOĞLLARI BEYLİĞİ



Garipoğulları Beyliği’nin yaşadığı Garipler Köyü’nün çok eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığına vurgu yapan Köy Muhtarı Mustafa Altunbaş, köydeki tarihi kilisenin bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden definecilerin hedefi haline geldiğini söyledi. Muhtar Altunbaş, tarihi kilesinin sadece eski medeniyetlerde kilise olarak kullanılmadığını, bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından da cami olarak kullanıldığı söyledi. Geçmişinde manastır olarak kullanılan kilisenin Garipoğulları Beyliği döneminde camiye dönüştürüldüğünün altı çizen Muhtar Altunbaş, 1924’ten itibaren cami olarak kullanılan yapının bir bölümü daha sonra okul yapıldığını ifade etti. Altunbaş, ‘’1970 yılında Vakıflar tarafından kilisenin tescili yapılıp, koruma altına alınınca cami ve okulun tahliye edilmesi istendi. Kilise boşaltıldı, okul ve cami başka binalara taşındı. Biz tarihi yapıyı koruma çalışıyoruz ama definecilerle baş etmek mümkün değil. Nüfus zaten az. Boş binaya bir şekilde girip, kaçak kazı yapıyorlar, ihbar ediyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor’’ diye konuştu. Tarihi yapının restore edilmesine yönelik 2016 yılında Sorgun Kaymakamlığının çalışma başlattığını hatırlatan Muhtar Altunbaş, çalışmaların devamının gelmediğini bildirdi.

15 KİŞİ YAŞIYOR

Yozgat il merkezine 53 kilometre, bağlı olduğu Sorgun ilçesine ise 20 kilometre mesafede bulunan Garipler köyü yolunun 2006 yılında yapıldığını hatırlatan Muhtar Mustafa Altunbaş, ‘’Yolumuz yapıldıktan sonra ikinci kat asfaltı serilmedi. O günden sonra da bize tamamen unuttular. Burası aslında grup köy yolu ama taleplerimiz bir türlü yerine getirilmiyor. Aydıncık İlçesini Yozgat Merkeze bağlayan yol. Yapılmadığı için diğer yol kullanılıyor. Yakınızda Yozgat Havaalanı inşaatı var. Orası açıldığında bu yolda yapılır diye umuyoruz’’ ifadelerini kullandı. ‘’Köyümüz hayalet bir köyü andırıyor’’ diyen Muhtar Altunbaş, köy dışında emekli olan köylüleri köye davet ettiklerini, köye sahip çıkmak için köylülerin yaz aylarında köye geldiklerini söyledi. Altunbaş, ‘’Köyümüzün nüfusu daha önce fazlaydı. İnsanlarımız tarımın dışında soğuk demir ustasıdır. 1970’li yıllarda Atatürk Orman Çiftliğinde çalışmak için gidenler daha sonra diğer köylüleri de yanlarına çağırdılar. Nüfusumuz her yıl düştü. Köy dışında yaşayanların burada evleri var, tarlaları var. Burada yaşayanların sayıları yaz aylarında artıyor’’ dedi. Okluda öğrencinin kalmadığını, taşımalı eğitime de kendilerinin rıza göstermediğini bildiren Muhtar Altunbaş, köyde yaşayanların Sorgun ilçesinde de evinin bulunduğunu o nedenle, kış aylarında ilçeye giderek, çocuklarını da oradaki okullarda okuttuklarını bildirdi. Altunbaş, ‘’Köyümüzde fondan yararlanan da yok. Köyümüz adı gibi Garip ama burada yaşayanlar garip sayılmaz’’ uyarısını da ihmal etmedi. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya)

