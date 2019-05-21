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Fidan diktiler

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, akademisyen ve idari personel tarafından Fakülte binası çevresinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Fidan diktiler

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, akademisyen ve idari personel tarafından Fakülte binası çevresinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Fidan diktiler

Etkinlik kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin çevresinde 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Fakülte öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte fakülte yerleşke alanı içerisine erik, elma, armut, badem, ceviz türlerinden oluşan meyve fidanlarının dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilere fakülte akademik ve idari personelleri de eşlik etti.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan TEMA Vakfı gönüllüsü Yasin Reyhan, “İnsanın yaşaması için çevrenin ve doğanın bozulmaması gerekir. Amacımız hem insanlara hem de doğaya saygılı bireyler yetiştirmektir” dedi.

Doğaya saygının en önemli göstergelerinden birinin de ağaç dikmek olduğunu söyleyen Reyhan “Unutmayalım ki doğa, dedelerimizden kalan miras değil, torunlarımızın emanetidir.” şeklinde konuştu.

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