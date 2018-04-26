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Fidan diktiler

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan diktiler

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, fidanlar toprakla buluşturuldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Fidan diktiler

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Yozgat Ağır Ceza Başkanı Turgay Çorak, İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Bilgihan Yeşilyurt, Orman İşletme Müdürü Turgut Dudan, Hakim, Savcı, Adliye ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve 100 yükümlünün katılımı ile bin çam fidesinin dikimi yapıldı. 

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