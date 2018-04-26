Fidan diktiler

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Yozgat Ağır Ceza Başkanı Turgay Çorak, İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Bilgihan Yeşilyurt, Orman İşletme Müdürü Turgut Dudan, Hakim, Savcı, Adliye ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve 100 yükümlünün katılımı ile bin çam fidesinin dikimi yapıldı.