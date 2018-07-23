E-sınav merkezi

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Elektronik sınav merkezinin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılmasıyla birlikte özellikle motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sınavı için başka illere gitmesine gerek kalmadığını söyledi. Yazıcı, 40 kişinin aynı anda sınava girebileceğini, Yozgat'ta olmadığı için özellikle ehliyet almak isteyen vatandaşların sürücü kurslarının yaptığı organizasyonlarla il dışına gitmek zorunda kaldığını hatırlattı. Yazıcı, "Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren E-Sınav merkezimizde artık vatandaşlarımız il dışına gitmeden buraya gelip ehliyet sınavına giriyor, sınav sonucunu da anında alıp çıkıyor" diye konuştu.

Yazıcı, soruların Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlandığını, salonun kameralarla denetlendiğini sınava girenlerin herhangi bir sorun yaşamadığını ve vatandaşlar için çok büyük kolaylık olduğunu sözlerine ekledi.