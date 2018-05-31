Dereceye giren öğrencilere ödül

Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Turan Dinçer, okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığını, günümüzde, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için böyle bir yarışma organize ettiklerini belirtti. Dinçer, “Halkımızın ve özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasını arzu ediyoruz. Bu sebeple gençleri okumaya, anlamaya ve yarışmaya teşvik edecek bir yarışma formatı geliştirdik. Yarışma sürecinde gençlerin ufkunun gelişeceğini düşündüğümüz için de bu yarışmanın adını ‘Ufka Yolculuk Kültür Yarışması` olarak belirledik“ dedi.

Kuran ve sünnet bütünlüğü konusunda Asım Cengiz Gür sunum yaptı. Programda çeşitli sunumlar, ilahi dinletisine yer verildi. A-b ve c kategorilerinden Çayıralan ilçesinden dereceye giren 9 öğrenci altın ile ödüllendirildi. Öğrencilere ödüllerini Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ verdi.