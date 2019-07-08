Demirer hasret giderdi

Demirer, Yozgat’ta arkadaşları Serkan Uslu, Celal Çıtak, Osman Torun, Ahmet Demirel, Alaattin Daşdan, Yusuf Şahan ile bir araya gelip, eski günlerini yad ettiler. Demirer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekici’yi de makamlarında ziyaret edip, fikir alışverişinde bulundu. Sorgun Ticaret Odası ve Esnaf Odası’na yaptığı ziyaretin ardından Kıraathanede arkadaşlarıyla sohbet eden Demirer, Sorgunlu işadamlarından Sayit Hekimoğlu'nun kızının nikahında şahitlik yaptı.