Çalıştay tamamlandı

Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji branşlarında Bozok Üniversitesinden 17 Akademisyen, Yozgat il genelinde görev yapan 101 öğretmen ile bir araya geldi. Çalıştaya Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İsmail Akdeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da katıldı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitimin yapı, işlev süreç ve hedef bileşenlerinden bahsetti. Yazıcı, eğitimin süreçleriyle ilgili toplam kalitede esas olan planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsünün çok iyi bir şekilde uygulanmasının başarıya götüreceğini vurguladı. Yazıcı, eğitimin işlevi ile ilgili ise öğrencilerin duygusal, akademik alanlarındaki süreçlerin takibi, kontrolü, izlenmesi, geri bildiriminin alınmasıyla birlikte yeniden karar süreçlerinin başlatılarak optimum düzeye erişmek için mücadele verdiklerini dile getirdi. Yazıcı, ‘’Çalıştayın amacı ise daha çok sayısal derslerde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin karşılaştıkları güçlükler, nedenleri, çözüm önerileri hakkındadır. Bu konuda hep birlikte beyin fırtınası yaparak çözüm önerisinde bulunup çalıştay sonuç raporumuzda elde ettiğimiz verileri il genelinde uygulamayı hedefliyoruz’’ dedi. Emek ve katkılarından dolayı Akademisyenlere plaket takdim eden Yazıcı, çalıştaya teşrif eden herkese teşekkür etti.

