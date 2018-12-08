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Amatör kaldığı yerden

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ilk yarı perdesi kapanan A Grubunda müsabakalar ara vermeden devam edecek.

Amatör kaldığı yerden

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ilk yarı perdesi kapanan A Grubunda müsabakalar ara vermeden devam edecek.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Amatör kaldığı yerden

Hafta sonu oynanan müsabakaların ardından ilk yarısı tamamlanan A Grubunda devre arası verilmeyeceği bildirildi. Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile ikinci yarı perdesi açılacak olan A grubunda lider Sorgun Belediyespor, bugün saat 13.00’da Boğazlıyan Şekerspor deplasmanına çıkarken en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ise yarın saat 14.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor deplasmanına gidecek. Yozgat Çamlıkspor yarın saat 13.00’da Bozok stadı dış sahasında Şefaatlispor’u konuk ederken Çekerek Belediyespor ise yarın saat 14.00’da Akdağmadenispor ile karşı karşıya gelecek.
B GRUBUNDA İLK YARI PERDESİ KAPANIYOR
B Grubunda ise bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar sonrasında ilk yarı perdesi kapanacak. Lider Tuzkayaspor bugün saat 13.00’da deplasmanda Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelirken, en yakın takipçisi İl Özel İdarespor ise yarın saat 12.00’da Yerköyspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarıkaya Belediyespor bugün saat 13.00’da kendi sahasında Paşaköy Gençlikspor ile karşılaşırken, yarın ise Boğazlıyan Sağlıkspor saat 13.00’da Çayıralan Esnafspor’u konuk edecek.

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