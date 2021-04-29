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Vakıftan iftarlık

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi, ihtiyaç sahipleri ailelere yönelik yürüttüğü yardım faaliyetleri devam ediyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:31
Vakıftan iftarlık

TÜRKİYE Diyanet Vakfı, pandemiden dolayı iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık kumanya dağıtımını sürdürüyor. Vakfın Yozgat Şubesi gönüllüleri de, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım kolileri ve alışveriş çeklerinin dağıtımı yaptı. Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerini ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Geleneksel hale gelen iftar çadırlarının koronavirüs salgını nedeniyle kurulamadığı anımsatılarak, gönüllülerin kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere hijyenik kumanya dağıtımı yapılıyor. İftarlık dağıtım çalışmaları öğle saatlerinde başlayıp, iftar vaktine kadar devam ediyor. Belirlenen ailelerin tamamına kumanya ulaştırılıyor. Sadece ramazan ayında değil diğer aylarda da hayırseverlerin yapmış olduğu bağışların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Vakıftan Iftarlık
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