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Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Kadir gecesi nedeniyle camilerde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e Yozgat ve Sorgunlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Kadir gecesi nedeniyle camilerde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e Yozgat ve Sorgunlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Haziran 2017 Cumartesi 07:07
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Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kadir Gecesi dolayısıyla gündüz ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Ramazan ayı dolayısıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'de ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerifi yakından görme imkanı bulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Salavatlar eşliğinde tarihi camide açılan Sakal-ı Şerif'i görmek, dokunmak ve öpmek isteyen vatandaşlar, camide uzun kuyruklar oluşturdu. Özel bir cam kutuda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisine mazhar oldu. Kimi vatandaşlarda çocuklarını yanlarında getirerek bu manevi havayı yaşamalarını sağladı.
SORGUN’DA DA ZİYARETE AÇILDI
Sakal-ı Şerif, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. 
İlçe Müftüsü Hasan Görer yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Sorgun'daki 9 ayrı camide ziyaret edilebildiğini söyledi. Salih Paşa Camii'nde öğle namazının ardından önce erkeklerin, sonra da kadınların Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiğini belirten Müftü Görer, "Hazreti Peygamberin bu kutsal emanetini Salih Paşa Camii dışındaki camilerimizde kadınlarımız dün ziyaret etmişlerdi. Bugün de ikindi namazının ardından önce erkekler sonra da kadınlar ziyaret ettiler" dedi.

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