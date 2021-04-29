Ramazan yardımı

Yeni Mahalle Muhtarı Süleyman Taşkan, ramazan ayında dar gelirli ailelere çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirtti. Gerek muhtarlığın gerekse hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluşturulan yardımlar çerçevesinde ramazan başında 200 aileye 200'er liralık gıda kartı yardımı yapıldığını ifade eden Taşkan, "Biz sadece kendi mahallemize değil, komşu mahallelerde ikamet eden dar gelirli ailelere de yardımlarda bulunuyoruz. Bu çerçevede 60 aileye gıda kolisi dağıttık. Ramazan ayı boyunca her gün 46 ailemize pide dağıtımımız sürüyor. 5 bin 300 lira camimizin yalıtımı için yardımda bulunduk. 4 hasta kardeşimize 8 bin lira tedavi parası verdik. 50 kişiye elden 100'er lira nakdi yardımda bulunduk. 12 çocuk giydirdik. 13 öğrencimize sağladığımız burslarımız devam ediyor" dedi. Taşkan, 18 yıldır bu çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bu çalışmalarda bizlere destek veren gerek yurt içi gerekse yurt dışı tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul etsin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. (aa)