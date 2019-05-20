Kazada 5 kişi yaralandı

Tacit Gedik (49) yönetimindeki 66 LU 912 plakalı otomobil, Sorgun-Çekerek kara yolu Çiğdemli beldesi kavşağında, Şakir Doğan (54) idaresindeki 06 FZ 7042 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Gedik ile otomobilde bulunan Rasim Gedik (72), Selda (23), Mehmet Eren (4) ve Belinay Koçak (1) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
124 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol