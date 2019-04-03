Yosiad yönetimi toplandı

Dernek 3’üncü Olağan Genel Kurulu çalışmalarını bir süre önce tamamladı. Önemli kararlara da imza atan Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği, yeni yönetimi ilk toplantısında, alınan kararlar doğrultusunda yürütülecek çalışmaları gözden geçirdi. Dernek Başkanı işadamı Erdal Öztürk başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu üyeleri, derneğin bütçesini belirledi, görev dağılımında da bulundu.
03 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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