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YOSİAD yardım yapacak

YOZGATLI Sanayici ve İşadamları Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma başlattı.

YOSİAD yardım yapacak

YOZGATLI Sanayici ve İşadamları Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma başlattı.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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YOSİAD yardım yapacak

Dernek Başkanı Erdal Öztürk, ‘Bir’imiz Bin Olsun’ sloganı ile tüm Yozgatlı işadamlarını gıda yardım kolilerine destek vermeye davet etti. Öztürk, ‘’Bin aydan daha hayırlı, maddi ve manevi birçok güzelliklerin bir arada yaşandığı, duygu ve hissiyatın öne çıktığı, Mübarek Ramazan ayında, özellikle İstanbul ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren Yozgatlı Sanayici ve İşadamları, bölgede yaşayan Yozgatlı ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı, Ramazan sofralarına katkı sunmak için yardım çalışması başlattı’’ dedi. 
Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Öztürk, sosyal yardım projesi kapsamında yer alan Ramazan Gıda Yardımı için koliler hazırlanmaya başlanırken, şuana kadar yaklaşık 300 kolinin hazır hale getirildiğini bildirdi. Öztürk, “Burada yaşayan Yozgatlı işadamları olarak, Yozgatlı ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına elimizden geldiğince katkı sunmak ve onların yüzünü güldürmek istedik. Çünkü biliyoruz ki, Ramazan ayı paylaştıkça anlam bulan, müstesna bir ay. İhtiyaç sahibi aileleri tespit etmede bölgedeki tüm Yozgatlı Derneklerimizden de yardım istedik. Belirlenen ailelere Gıda Kolilerimizi bir an evvel ulaştırmak istiyoruz. Kolilerimiz hazırlanıyor, ancak hedeflediğimiz sayıya ulaşmada daha çok desteğe de ihtiyacımız var. Bu yüzden bu yardım çalışmamıza tüm Yozgatlı İşadamlarının duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Yardım yapmak isteyen işadamlarımız bizlere ulaşabilirler” diye konuştu.

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