Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1587
ALTIN
418.546
DOLAR
7.5022
STERLİN
10.4281
EURO
8.9207

YHT iLE YEREL EKONOMi DE GELiŞiR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ana ulaşım ağlarının yerel ekonomi ve gelişme potansiyeli olan alanlar üzerinde büyük etkilerinin bulunduğunu söyledi.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:30
YHT iLE YEREL EKONOMi DE GELiŞiR

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik, Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren projesinin altyapı çalışmalarının tamamlanarak, test sürüşlerinin devam ettiğini hatırlattı, ana ulaşım ağlarının yerel ekonomi ve gelişme potansiyeli olan alanlar üzerinde büyük etkilerinin bulunduğunu söyledi. Sivas’ta gerçekleştirilen ‘Geleceğe Hızlı Yolculuk- Hızlı Tren' konulu çalıştaya katılan TSO Başkanı Çelik yaptığı değerlendirmede, çalıştayın ikincisinin de Yozgat’ta yapılacağını bildirdi. Çelik, çalıştayda hızlı trenin şehirlere neler katacağının konuşulduğunu, bu dezavantajı avantaja çevirme konusunda ekonomik ve tanıtım açısından büyük bir ivme kazandıracağını düşündüklerini kaydetti. Ana ulaşım ağlarının yerel ekonomi ve gelişme potansiyeli olan alanlar üzerinde büyük etkileri bulunduğuna vurgu yapan Çelik, ‘’Gelişme potansiyeli olan alanlar, ulaşılabilirliğin değişmesi ile diğer bölgelere kıyasla yeni birtakım avantajlar kazanırlar. Bu sayede yüksek üretim ve verim elde edilir. Bunun yanı sıra, yeni ulaşım yatırımlarından dolayı arazi değerleri ve kira bedellerinde birtakım artışlar da meydana gelir. Böylece bir bölgenin diğerine göre rekabet arttırıcı gücü ortaya çıkar. Bu sebeple bölgesel ölçekteki demiryolu yatırımları kalkınmada çok önemli bir faktördür’’ dedi. Demiryollarının en önemli özelliğinin, kent içerisinde ya da kentler, ülkeler ve hatta kıtalar arasında çok sayıda yolcuyu, büyük miktarda malı taşıma kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Çelik, bu şekilde demiryolunun, diğer ulaştırma türleri ile kıyaslandığında hizmet sunumu açısından daha avantajlı hale geldiğine dikkat çekti. Çelik, ‘’Demiryolları ulaştırma türleri içerisinde yatırım maliyeti fazla ama düzenli, güvenli, enerji verimliliği en yüksek ve çevre dostu, işletme maliyeti ucuz olandır. Bu yüzden günümüz dünyasında en yaygın şekilde kullanılan kent içi toplu taşıma sistemi ve şehirlerarası yolcu taşıma sistemi demiryolları ile yapılmaktadır’’ diye konuştu. Yozgat TSO Başkanı Çelik, ekonomik ve sosyal yapı üzerinde çok yönlü etkileri bulunan demiryolu ulaşımı ve Yüksek Hızlı Tren sistemlerinin Türkiye için de kaçınılmaz bir ulaşım sistemi olduğunu anlattı. Küçük Asya ile İpekyolu güzergâhındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattıyla, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla birlikte Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesiyle entegre edilmesinin hedeflendiğini hatırlattı. 

Anahtar Kelimeler:
YHT ILE YEREL EKONOMi DE GELiŞiR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PROJELi YATIRIMA DESTEK
PROJELi YATIRIMA DESTEK
ÜRETiM DEVAM EDiYOR
ÜRETiM DEVAM EDiYOR
Engelli hibe başvuruları başladı
Engelli hibe başvuruları başladı
ÜRETiME KADIN ELi
ÜRETiME KADIN ELi
GÜMRÜKSÜZ OLMUYOR!
GÜMRÜKSÜZ OLMUYOR!
Dış ticaretimiz artıyor
Dış ticaretimiz artıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim