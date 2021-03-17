YHT iLE YEREL EKONOMi DE GELiŞiR

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik, Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren projesinin altyapı çalışmalarının tamamlanarak, test sürüşlerinin devam ettiğini hatırlattı, ana ulaşım ağlarının yerel ekonomi ve gelişme potansiyeli olan alanlar üzerinde büyük etkilerinin bulunduğunu söyledi. Sivas’ta gerçekleştirilen ‘Geleceğe Hızlı Yolculuk- Hızlı Tren' konulu çalıştaya katılan TSO Başkanı Çelik yaptığı değerlendirmede, çalıştayın ikincisinin de Yozgat’ta yapılacağını bildirdi. Çelik, çalıştayda hızlı trenin şehirlere neler katacağının konuşulduğunu, bu dezavantajı avantaja çevirme konusunda ekonomik ve tanıtım açısından büyük bir ivme kazandıracağını düşündüklerini kaydetti. Ana ulaşım ağlarının yerel ekonomi ve gelişme potansiyeli olan alanlar üzerinde büyük etkileri bulunduğuna vurgu yapan Çelik, ‘’Gelişme potansiyeli olan alanlar, ulaşılabilirliğin değişmesi ile diğer bölgelere kıyasla yeni birtakım avantajlar kazanırlar. Bu sayede yüksek üretim ve verim elde edilir. Bunun yanı sıra, yeni ulaşım yatırımlarından dolayı arazi değerleri ve kira bedellerinde birtakım artışlar da meydana gelir. Böylece bir bölgenin diğerine göre rekabet arttırıcı gücü ortaya çıkar. Bu sebeple bölgesel ölçekteki demiryolu yatırımları kalkınmada çok önemli bir faktördür’’ dedi. Demiryollarının en önemli özelliğinin, kent içerisinde ya da kentler, ülkeler ve hatta kıtalar arasında çok sayıda yolcuyu, büyük miktarda malı taşıma kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Çelik, bu şekilde demiryolunun, diğer ulaştırma türleri ile kıyaslandığında hizmet sunumu açısından daha avantajlı hale geldiğine dikkat çekti. Çelik, ‘’Demiryolları ulaştırma türleri içerisinde yatırım maliyeti fazla ama düzenli, güvenli, enerji verimliliği en yüksek ve çevre dostu, işletme maliyeti ucuz olandır. Bu yüzden günümüz dünyasında en yaygın şekilde kullanılan kent içi toplu taşıma sistemi ve şehirlerarası yolcu taşıma sistemi demiryolları ile yapılmaktadır’’ diye konuştu. Yozgat TSO Başkanı Çelik, ekonomik ve sosyal yapı üzerinde çok yönlü etkileri bulunan demiryolu ulaşımı ve Yüksek Hızlı Tren sistemlerinin Türkiye için de kaçınılmaz bir ulaşım sistemi olduğunu anlattı. Küçük Asya ile İpekyolu güzergâhındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattıyla, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla birlikte Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesiyle entegre edilmesinin hedeflendiğini hatırlattı.