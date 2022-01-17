Satışlar arttı

Verilere göre, 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla Yozgat’ta toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilere göre 128,2 artarak ve bir önceki aya göre Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilere göre 53 artarak bin 11 adet oldu. Yozgat’ta bin 11 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 0,4 pay aldı. Türkiye genelinde 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 113,7 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 26,7 artarak 226 bin 503 adet oldu. 2021 yılı Aralık ayında Yozgat'taki ipotekli konut satışları 167 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı Aralık ayında Yozgat’ ta satılan konutlardan ipotekli olarak satılanların oranı yüzde 16,5 oldu. İpotekli satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 279,5 artarak 167 adet olmuştur. Türkiye genelinde Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artarak 45 bin 260 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20 olarak gerçekleşti. 2021 Aralık ayında Yozgat'ta diğer satış türleri sonucunda 844 konut el değiştirdi. Yozgat’ta 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam konut satışları içindeki diğer konut satış payı (yüzde 83,5) olurken Türkiye genelinde bu oran (yüzde 80) olarak gerçekleşti. 2021 yılı Aralık ayında Yozgat'ta satılan konutların 562 adedi ilk satış olarak gerçekleşti. 2021 yılı Aralık ayında Yozgat'ta satılan konutların 562 adedi ilk defa satılırken, 449 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta 2021 yılı Aralık ayında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 55,6 iken; ikinci el satışların payı ise yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,9, ikinci el satışların payı ise yüzde 66,1 oldu. Yozgat'ta 2021 yılı Aralık ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre arttı. 2021 yılı Aralık ayında Yozgat’ta ikinci el olarak satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,8 artarak 449 adet olmuştur. Türkiye genelinde ise ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artarak 149 bin 756 adet olmuştur.