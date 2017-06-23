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Kapasite arttıracak!

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve çorap üzerine üretim yapan Eren Tekstil Fabrikası, kapasite artırımına yönelik alt yapı çalışmalarına başladı. Makine parkına planlanan yatırımla üretim kapasitesi de artacak.

Kapasite arttıracak!

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve çorap üzerine üretim yapan Eren Tekstil Fabrikası, kapasite artırımına yönelik alt yapı çalışmalarına başladı. Makine parkına planlanan yatırımla üretim kapasitesi de artacak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:10
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Kapasite arttıracak!

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 2004 yılından bu yana üretim yapan Eren Çorap Fabrikası, kapasite artırımı için çalışmalara başladı. 
20 bin metre kare alan üzerine kurulan Eren Çorap Fabrikası makine parkına yapacağı yatırımla üretim kapasitesini artıracak. 200 kişinin istihdam edildiği Eren Çorap, kendi markasının dışında dünyaca tanınmış markalar için de üretim yapılıyor. 
Eren Çorap Fabrikası Genel Müdürü Eyyüp Çam, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine üretim yaptıklarını belirterek, faaliyete geçtikleri 2004 yılından bu yana yatırımların dönemsel devam ettiğini söyledi.
Yozgat’ta istihdama ve ekonomiye katkılar sağladıklarının altını çizen Çam, makine parkı için yeni bir yatırım planlaması içerisinde olduklarını aktardı. Üretim kapasitelerini 3 milyon çiften 3,5 milyona çıkaracaklarına dikkat çeken Çam, teknolojik makinaların Yozgat’ta konuşlandırılacağını kaydetti.
Çam, Yozgat’tan Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka ve İsviçre’nin yanı sıra İngiltere pazarına da girmeyi başardıklarını değinerek, Aytuğ markası ile birlikte, ürettikleri çorabın ‘kaliteli’ ve ‘sağlıklı’ olmasına özen gösterdiklerini vurguladı. 
Fabrika Genel Müdürü Çam, Avrupa’dan gelen taleplerin arttığını ifade ederek, “Aylık Avrupa’ya 3 milyon çift çorap üretimi yapıyoruz. Yıllık ise 36 milyon çift çorap ihraç ediyoruz. Eren Çorap olarak Avrupa’da marka olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyoruz. Kendi markamız dışında dünyaca tanınmış markalara da burada çopra üretiyoruz. Bugün Puma’dan Pierre Cardin’e kadar dünyanın tanıdığı bir çok marka Yozgat’ta üretiliyor. Etiketinde Yozgat yazıyor. Bu bizi gururlandırıyor.  Makine parkımıza yapacağımız yatırımla birlikte üretim kapasitemizi artırmış olacağız. Dünyanın bir çok ülkesi Yozgat’tan giyinecek” dedi.
 

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