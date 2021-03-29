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İmalathane kurdu

Yozgatlı kadın girişimci Tuğba Doğan, ‘’Şu andaki durumumu daha önce rüyamda görsem inanmazdım. İlk başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi 32 işçi çalıştıran, 18 bayisi olan bir işletme haline geldik’’ dedi.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:09
İmalathane kurdu

YOZGAT'ta yaşayan 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Tuğba Doğan, aile bütçesine katkı sağlamak için evde yaparak sattığı tatlılar ilgi görünce, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle imalathane kurdu ve 32 kişiye istihdam sağladı. Doğan, evinde yaptığı tatlıların komşuları tarafından beğenilmesi üzerine Sorgun ilçesinde küçük bir tatlıcı dükkanı açtı. Evde ürettiği tatlılarla siparişlere yetişemeyen Doğan, girişimcilere destek verdiğini öğrenince KOSGEB'e müracaat etti. Projesi kabul edilen Doğan, 2018 yılında KOSGEB'den aldığı 50 bin lirası geri ödemesiz 150 bin lirayla tatlı imalathanesi kurdu.  Çevre illerden de gelen talepler üzerine imalathanesinin alanını 800 metrekareye çıkaran ve 32 kişiye istihdam sağlayan Doğan, daha fazla üretim yapıp daha fazla kişiye iş imkanı sunmayı hedeflediğini söyledi. Doğan, ürettiği tatlıları satmak için Sorgun ilçesine, daha sonra da Yozgat merkeze tatlıcı dükkanı açtığını anlatarak, "Dükkan sayımızı 3 çıkardık. Daha sonra çevre illerden de talepler gelmeye başladı. Bu şekilde Yozgat, Çorum, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Tokat, Kırıkkale ve bazı ilçelerde 3'ü kendimize ait olmak üzere 18 şubemiz oldu" dedi. Ürettikleri 25 çeşit tatlının yanında gelen talepler üzerine yaş pasta ve kuru pasta üretimine de geçtiklerini dile getiren Doğan, "Ürünlerimizi kendi özel araçlarımızla bayilerimize ulaştırıyoruz. Bunun dışında vatandaşlardan gelen siparişleri ise vakumlayıp özel ambalajlarında otobüsle gönderiyoruz." diye konuştu.  Doğan, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, "Yozgat-Sorgun arasında daha büyük imalathane ve satış noktası kurma çalışmalarına başladık. Şu andaki durumumu daha önce rüyamda görsem inanmazdım. İlk başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi 32 işçi çalıştıran 18 bayisi olan bir işletme haline geldik. Bize katkı sağlayan KOSGEB'e ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (aa) 

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İmalathane Kurdu
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