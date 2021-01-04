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İhracat azaldı, ithalat arttı

YOZGAT’ta Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,6 azalırken, ithalat yüzde 41,0 oranında artış gösterdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:39
İhracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, yurt genelinde ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar oldu. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Kasım ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 281 bin dolar ihracat yapıldı. İthalat ise yüzde 41 artarak 2 milyon 529 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 28,1, ithalat yüzde 12,6 azaldı.

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İhracat AzaldıIthalat Arttı
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