Esnaf sevindi

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, desteğin esnafa can suyu olacağını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı da destek paketinin özellikle şoför esnafı için çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Esnafımız bir nebze olsun rahatlamış olacak. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Taksici Selahattin Yılmaz ise 3 bin lira destekle rahatlama yaşayacaklarını belirtti. Berber Yasin Yaylagül de "Zor günümüze biraz olsun ihtiyaçlarımızı giderebiliriz, biriken kiralarımız vardı onları öderiz, sevindirici bir haber." değerlendirmesinde bulundu. Çay ocağı işletmecisi Yakup Başol da "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberlik zamanı, kiralarımız birikmişti, paramızı alınca kiramızı toplu ödeyeceğiz" dedi. •aa)