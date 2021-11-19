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Enflasyon ve kur gıda fiyatlarını tetikliyor

Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, döviz kurundaki yükselişin ürün fiyatlarına doğrudan etki yaptığını ve dolaylı enflasyona neden olduğunu söyledi.

19 Kasım 2021 Cuma 00:27
Enflasyon ve kur gıda fiyatlarını tetikliyor

Bu durumun şirketlerin değerini de artırabileceğini kaydeden Tavukçuoğlu, “Her şeyin fiyatının arttığı bir ülkede, bunları üreten ve dağıtımını yapan şirketlerin hızlı bir büyüme göstereceğini rakamsal olarak tahmin etmek zor değil. Ayrıca üretim tesislerinin sabit varlıkları da değerlendi. Bu da şirket değerlerinin daha artacağını gösterir” dedi. Son dönemde artan gıda fiyatlarını enflasyon ve kurdaki yükselişin neden olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası raporuna göre gıda fiyatlarındaki artışta küresel çaptaki kuraklığın da önemli bir etken olduğuna dikkat çekildi. Kurdaki ani yükseliş ile sürekli yukarı revize edilen enflasyon, gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ekonomist Önder Tavukçuoğlu’na göre, kurdaki yükseliş doğrudan enflasyonu tetiklerken raf fiyatlarını yükseltiyor. Bu durum son tüketiciye zam olarak yansırken üretici şirketlerin ciro ve karlılık oranlarını artırabiliyor. Tavukçuoğlu, “Son bir yılda gerek kurdaki gerekse enflasyondaki yukarı yöndeki gidişatın, Türk şirketlerinin hem ürün hem de demirbaş ve gayrimenkul değerlemelerini artırmış durumda. Ancak şirket değerlemelerini açıktan görebileceğimiz borsada işlem gören şirketlere bakıldığında şimdiye dek pek yansımadığı görülüyor. Fakat önümüzdeki süreçte fiyat artışı hareketliliğinin orada da olabileceğini öngörebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Döviz arttıkça 
fiyat artıyor
İthalata dayalı üretim ekonomisinin döviz kuruyla işlem gördüğünden kurdaki oynaklığın ürün fiyatlarına anında yansıdığına dikkat çeken Tavukçuoğlu, şu örneği verdi: “Çok basit bir hesap yapalım. Ülkemiz ara malı ithal eden bir ülke, ülkemizde petrol olmadığından, petrolü de dolar ile ithal ediyoruz. Bu durumda döviz arttıkça her şeyin fiyatı artıyor. Yani bu doneler bile enflasyon için yeterlidir.”

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