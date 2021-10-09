Endüstriyel Kenevir anlatıldı

Yozgat Bozok Üniversitesinin kenevir alanında ihtisas üniversite ilan edilmesinin ardından, kenevir bitkisi ekimlerinin bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda, Yozgat’tan Tokat’a giden bir heyet, kenevir bitkisi konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Kara ile birlikte Ticaret Borsası Genel Sekreteri Nazif Gençarslan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sami Erdoğan’dan oluşan heyet Zile Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice, Genel Sekreter Ertuğrul Oğuz Şengör, Dış Ticaret Uzmanı Tuğba Vural Özyeşil, Tokat Odalar Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Musa Said Döven’in katılım sağladığı toplantıda, Kenevir Araştırma Enstitüsü ve yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesinin, 23 Ocak 2020 tarihinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması, İhtisaslaşma Programı kapsamında ihtisaslaşan üniversite olarak faaliyetlerinin hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi. Endüstriyel Kenevir hakkında bilgilendirme yapılarak, bu ürünün özellikle gıda, yem, kozmetik, sağlık sektörü, inşaat, enerji ve tekstil başta olmak üzere birçok alanda kullanımının yaygın ve verimli olduğu dile getirildi. Bu kapsamda üniversitenin bilimsel çalışmalar yapılması, ürün geliştirilmesi gibi konularda destek sağladığı, sağlamaya devam ettiği aktarıldı. Yapılan çalışmalar ile tarımsal sanayinin gelişimi sağlanıp, işgücü katkısı ile de işsizlik problemlerinin çözümüne katkı sağlanacağı bildirildi. Özellikle sanayici, iş adamlarına yapılacak bilgilendirme toplantılarının verimli olacağı dile getirildi, ilerleyen zaman sürecinde üniversitenin ziyaret edilmesinin planlandığı açıklandı. Heyet Zile Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Teke, Genel Sekreter Ö. Faruk Önkuzu ve borsa personellerinin katılımı ile endüstriyel kenevir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bundan sonraki süreçlerde, özellikle tarımsal alanda faaliyet gösteren üyeler adına ilk olduğu, en kısa sürede kendilerine bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi. Yapılan çalışmaların daha sağlıklı sürdürülebilmesi adına Yozgat Bozok Üniversitesinin ziyaret edilip bu alanda daha kapsamlı bilgilerin üyelere ulaştırılmasının sağlanacağı da dile getirildi.