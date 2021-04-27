Elektrik tüketimi arttı

Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan pandemi sürecinde pek çok bölgede elektrik tüketimi gerilerken ÇEDAŞ’ın hizmet bölgesinde tüketim trendi iller bazında farklılık gösterdi. Tüketim Sivas’ta yüzde 2,5 düşerken Tokat’ta yüzde 0,6, Yozgat’ta ise yüzde 3 arttı. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, Tokat ve Yozgat’ta yaşanan yükselişte mesken ve sanayi abonelerinin tüketim talebinin etkili olduğunu söyledi. 2019 yılında toplam 2 milyar 498 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketilen bölgede 2020 yılında bu rakam yüzde 3 artarak 2 milyar 574 milyon kWh seviyesine çıktı. İller bazında ise tüketim eğilimindeki farklılık dikkat çekti. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, 2020 sonu itibarıyla abone sayılarının 1 milyonu aştığını ifade ederek, ‘’Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2010 yılında şirketimizin 803 bin abonesi vardı. Bu rakam aradan geçen sürede yüzde 26,6 arttı. Şirket olarak tüm abonelerimize kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti vermek için pandemi dönemi dâhil aralıksız olarak yatırımlarımıza devam ettik. 2020 yılı içinde bölgemize yaptığımız yatırımların toplamı 213.05 milyon lirayı buldu. 2010-2020 arasındaki dönemde ise yaptığımız toplam yatırımların tutarı 1 milyar 27 milyon liraya ulaştı’’ dedi.

TÜKETİM ARTTI

ÇEDAŞ Genel Müdürü Kıvılcım, Tokat ve Yozgat’taki tüketim artışında mesken ve sanayi abonelerinin taleplerinin etkili olduğunu söyledi. Genel Müdür Kıvılcım’ın da altını çizdiği gibi 2019 yılında üç il toplamında mesken abonelerinin 857 milyon 799 bin kWh olan elektrik tüketimi 2020 yılında yüzde 3,6 artış ile 888 milyon 925 bin kWh’a ulaştı. Aynı dönemde sanayi abonelerinin tüketimi yüzde 3 artarken yıl içinde getirilen sınırlamaların etkisiyle bir süre çalışamayan ticarethanelerin tüketimi ise yüzde 5,1 geriledi. Bölgedeki ticarethanelerde 2019 yılında 773.9 milyon kWh olan elektrik tüketimi 2020 yılında 733.9 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti.



