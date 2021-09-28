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Dolar yükseliyor

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararıyla rekor üstüne rekor kıran dolar, bugün 8,8933 ile tarihi zirvesini yeniledi.

28 Eylül 2021 Salı 00:25
Dolar yükseliyor

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 500 lirayı aştı. Dolar, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL,yeni haftaya da rekor tazeleyerek başladı. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8,87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8,8933'e kadar yükseltti.

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