Beyaz et, kırmızı eti solladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri beyaz et üretimi artmasına rağmen maliyetlerdeki artışın fiyatlardaki zamları sürdürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, 2021 Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 23 artmasına rağmen, fiyatlar aynı dönem aralığında yüzde 64 zamlandı. TÜİK’e göre, 2020 Ağustos’ta 11.8 lira olan tavuk eti fiyatları 2021 Ağustos’ta 19.4 liraya yükselmiş oldu. Fiyatlardaki artışta maliyetlerin sürekli yükseliyor olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda TÜİK verileri, 2020-2021 Ağustos döneminde beyaz et fiyatlarında görülen artışın dana eti fiyatlarındaki artışı solladığını da ortaya koydu. Söz konusu dönem aralığında dana eti fiyatları yüzde 23 artarak 65 liraya çıkarken, beyaz etteki fiyat artışlarının yüzde 64 zamlanması dikkat çekti.