2.1 MiLYARLIK YATIRIM

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 2021 yılı I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle bir araya gelip, devam eden, tamamlanan yatırım projelerinin son durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Polat, Yozgat il genelinde devam eden, tamamlanan, yatırım programına dahil edilen projelerin 2021 yılı ödeneğinin 2,1 milyar lira olduğunu kaydetti. Vali Polat, 2021 yılı I. Dönem sonu itibariyle, Ulaştırma-haberleşme sektöründe 62 milyon lira tutarında bir yatırım yapıldığını bildirdi. Tarım sektöründeki yatırım tutarının 5.7 milyon lira olduğunu hatırlatan Vali Polat, enerji sektöründe 5 milyon lira, eğitimde 1.5 milyon lira, sağlıkta 195 bin liralık yatırım harcamasının yapıldığını bildirdi. Vali Polat, ‘’İmalatta 10.4 milyon lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 7.6 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 3.5 milyon lira olmak üzere, 96 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 4.5’dir. 241 projeden, 9’u tamamlanmış, 122 projede çalışmalar devam etmektedir. 55 proje ihale aşamasında olup, 55 projeye ise başlanılamamıştır’’ dedi. Ulaştırma-haberleşme sektöründe 6,9 milyar lira proje bedelli 39 projenin bulunduğunu bildiren Vali Polat, tarım sektöründe ise 2.4 milyar lira proje bedelli 72 projenin yer aldığını kaydetti. Enerji sektöründe 223 milyon lira proje bedelli 9 projenin bulunduğu anlatan Polat, eğitim sektöründe 23 projenin bedelinin 192 milyon lira olduğunu bildirdi. Sağlık sektöründe 9 projenin141 milyon lira bedelli olduğuna vurgu yapan Yozgat Valisi Polat, ‘’Turizm sektöründe 3 proje için bir milyon lira harcanacak. İmalat sektöründe bir projenin bedeli 25 milyon liradır. Diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe 78 projemiz var. Bu projelerin toplam bedeli 630 milyon liradır. Diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 118 milyon lira proje bedelli 7 proje olmak üzere, 10,6 milyar lira proje bedelli toplam 241 proje ilimizde uygulanmıştır’’ diye konuştu. Toplantıda daha sonra, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.