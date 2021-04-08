Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1418
ALTIN
455.722
DOLAR
8.1525
STERLİN
11.2088
EURO
9.6895

2.1 MiLYARLIK YATIRIM

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta bu yıl 2.1 milyar liralık yatırım harcamasının yapılacağını belirterek, il genelinde toplamda 241 projenin hayata geçirilmesi noktasında çalışmaların yapıldığını söyledi.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:30
2.1 MiLYARLIK YATIRIM

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 2021 yılı I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle bir araya gelip, devam eden, tamamlanan yatırım projelerinin son durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Polat, Yozgat il genelinde devam eden, tamamlanan, yatırım programına dahil edilen projelerin 2021 yılı ödeneğinin 2,1 milyar lira olduğunu kaydetti. Vali Polat, 2021 yılı I. Dönem sonu itibariyle, Ulaştırma-haberleşme sektöründe 62 milyon lira tutarında bir yatırım yapıldığını bildirdi. Tarım sektöründeki yatırım tutarının 5.7 milyon lira olduğunu hatırlatan Vali Polat, enerji sektöründe 5 milyon lira, eğitimde 1.5 milyon lira, sağlıkta 195 bin liralık yatırım harcamasının yapıldığını bildirdi. Vali Polat, ‘’İmalatta 10.4 milyon lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 7.6 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 3.5 milyon lira olmak üzere, 96 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 4.5’dir.  241 projeden, 9’u tamamlanmış, 122 projede çalışmalar devam etmektedir. 55 proje ihale aşamasında olup, 55 projeye ise başlanılamamıştır’’ dedi. Ulaştırma-haberleşme sektöründe 6,9 milyar lira proje bedelli 39 projenin bulunduğunu bildiren Vali Polat, tarım sektöründe ise 2.4 milyar lira proje bedelli 72 projenin yer aldığını kaydetti. Enerji sektöründe 223 milyon lira proje bedelli 9 projenin bulunduğu anlatan Polat, eğitim sektöründe 23 projenin bedelinin 192 milyon lira olduğunu bildirdi. Sağlık sektöründe 9 projenin141 milyon lira bedelli olduğuna vurgu yapan Yozgat Valisi Polat, ‘’Turizm sektöründe 3 proje için bir milyon lira harcanacak. İmalat sektöründe bir projenin bedeli 25 milyon liradır. Diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe 78 projemiz var. Bu projelerin toplam bedeli 630 milyon liradır. Diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 118 milyon lira proje bedelli 7 proje olmak üzere, 10,6 milyar lira proje bedelli toplam 241 proje ilimizde uygulanmıştır’’ diye konuştu. Toplantıda daha sonra, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 

Anahtar Kelimeler:
2.1 MiLYARLIK YATIRIM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatımız artışını sürdürüyor
İhracatımız artışını sürdürüyor
İmalathane kurdu
İmalathane kurdu
Avrupa’ya tekstil ihracatı
Avrupa’ya tekstil ihracatı
Tekstil üretime başladı
Tekstil üretime başladı
GiZLENMEYi TERCiH ETTiLER!
GiZLENMEYi TERCiH ETTiLER!
Piyasa Araştırması yapılacak
Piyasa Araştırması yapılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim