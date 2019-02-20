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Zübeyde Hanım gururlandırdı

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, açıklanan ‘2023 Eğitim Vizyonu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumsal Dış Değerlendirme’ raporunda en başarılı ilk 4 okuldan birisi olduğu açıklandı.

Zübeyde Hanım gururlandırdı

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, açıklanan ‘2023 Eğitim Vizyonu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumsal Dış Değerlendirme’ raporunda en başarılı ilk 4 okuldan birisi olduğu açıklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Zübeyde Hanım gururlandırdı

Türkiye genelindeki 3 bin 784 Meslek Lisesi arasında yapılan değerlendirme ölçütlerine göre, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her kategoride en çok puanı aldı ve eşit puanla Türkiye´de zirveyi paylaşan ilk 4 okuldan birisi olarak gururlandırdı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik-Fotoğraf, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri gibi bölümleri bünyesinde bulunduran ve 358 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından ülke genelinde 2 sene içerisinde 3 bin 784 Meslek Lisesinde, eğitim-öğretim ortam ve altyapısı, öğrenci başarısı, devam ve disiplin durumu, rehberlik çalışmaları, proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları, sosyal etkinlik çalışmaları ile Yönetim ve organizasyon temalarında değerlendirme yapıldı. 2023 Eğitim Vizyonu Mesleki ve Teknik Orta öğretim Kurumsal Dış Değerlendirme raporu analizlerine göre Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her kategoride en çok puanı alarak Türkiye´de zirveyi paylaşan ilk 4 okul içesinde yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerine, öğrenci ve velilerine teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
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