Büyükelçi İbrahim, ‘’Verdiğimiz haklı mücadelenin bir ayağı da medya üzerinden gerçekleşti. Siz duruşunuz, yazı ve yorumlarınızla gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında davamıza çok bir katkı verdiniz. Azerbaycan adına şükranlarımızı sunuyor ve bu vesileyle bu belgeyi büyük bir memnuniyetle veriyorum’’ dedi. Büyükelçi Hazar İbrahim, Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de geri alınışı anısına hazırlanan özel formayı da tanıttı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gelecek yıllarda dünyaya örnek olacağını da kaydeden İbrahim, Zorlu’ya teşekkür belgesini takdim etti, başarı diledi. Prof. Dr. Kürşad Zorlu, daha önce de Türk Cumhuriyetlerinden ödüller almıştı.