Yüksek Lisans programı açıldı

Program, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema ve Gazetecilik bölümlerinin uzmanlık derslerinin bir arada yer aldığı interdisipliner bir yapıya sahip olduğu, programa kabul edilen öğrencilerin bu bilim dallarından alacakları derslere göre uzmanlıklarını kazanabilecekleri kaydedildi. Eğitim faaliyetlerine 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde başlanılacağı belirtilerek, ‘’Yüksek Lisans programına 15’i Tezli ve 30’u Tezsiz olmak üzere toplamda 45 öğrenci kabul edilecektir. Bahar Dönemi Başvuruları başladı. İletişim Bilimleri Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular, 5 Şubat 2021 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından online olarak yapılabilecek. Başvuru sonuçları 8 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00’da Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında duyurulacak ve programa kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi ise 10 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00’da Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında ilan edilecektir’’ denildi.