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Yozgat’tan yurtdışına seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Türkmenistan ve Kazakistan’da görevli öğretmen ve okutmanlara yönelik olarak, ‘Öğrenci Merkezli Proje Faaliyetlerinde Süreç Yönetimi’ konularında çevrim içi seminer verdi.

12 Şubat 2021 Cuma 00:53
Yozgat’tan yurtdışına seminer

Seminere çevrim içi katılan ve açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, 2021 yılında da proje tabanlı yoğun faaliyetlerinin olacağını ve ‘Öğrenci Merkezli Proje Faaliyetlerinde Süreç Yönetimi’ seminerinin yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını ifade etti. Seminer, Aşkabat Eğitim Müşavirliği ve Nur-Sultan Eğitim Müşavirliği ile Almatı Eğitim Ataşeliği görevlileri ile proje konularına ilgi duyan öğretmenlerle gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi, proje tabanlı çalışmalar, proje tasarım teknikleri, projelerde kalite unsurları ile ilgili bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata kendi bilgi ve birikimleri ışığında eğitime ilişkin görüşlerini de aktardı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, erken yaşta bilim okuryazarlığı becerileri kazandırmanın önemine değinerek; eğitim faaliyetlerinde öğrencilerin aktif katılım sağlayacağı proje tabanlı etkinliklere yer verilmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcıların yaptığı değerlendirmelerde, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın nitelikli ve iyi hazırlanılmış bir sunum yaptığı, etkili bir yaklaşım ortaya koyduğu belirtildi. Dinleyiciler ile etkileşimli bir yol tercih ederek, katılımcılara sorular sormasının dikkatleri toplamada etkili olduğu ve gurubu dinç tuttuğu, böylece kavramları daha kalıcı ve güçlü öğrenmeyi sağladığı söylendi. 

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Yozgat’tan Yurtdışına Seminer
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