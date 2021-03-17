YOZGAT’A TED’TEN DESTEK

YOZGAT AYÇ Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) danışmanlık ve akreditasyon hizmetleri tanıtımına katılan Selçuk Pehlivanoğlu, Çamlık Otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. TED'in kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Pehlivanoğlu, TED'in Türkiye’de 40 okulunun bulunduğunu, bu yıl Erzurum ve Çorlu'da birer okul daha açacaklarını söyledi. Pehlivanoğlu, "Bu gün Yozgat'ta, lansmanını yaptığımız danışmanlık ve akreditasyon hizmetlerimiz var. Eğitimde fark yaratmak için kurduğumuz bir üniversitemiz var. Bir diğer faaliyetimiz de imkanı olmayan çocuklara burslar vermektir. Bu gün TED Genel Merkezi olarak okullarımız dışında, okulların kendi bursları dışında, 3 bin çocuğumuza nitelikli burs veriyoruz. Bu evlatlarımızın bir kısmını ilkokuldan alıp üniversite sonuna kadar okutuyoruz. Cep harçlığı dahil. Bir kısmı da devlette okumaya devam ediyor ve 9. sınıftan alıyoruz. Genel Merkez olarak yıllık yaklaşık 13 milyon lira imkanı olmayan kardeşlerimize burslar sağlıyoruz. Bu evlatlarımızın yüzde 40’ı tıp kazanıyor. Yüzde 35-40’ı mühendislik kazanıyor ve dünyanın her tarafında başarı gösteriyorlar" dedi. Ülkede sosyal adaleti sağlamak için, imkanı olmayan çocukların adaletli bir eğitime kavuşmasını sağlamak gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, öğrencilere burs vermenin önemli olduğunu ifade etti. Pehlivanoğlu, TED'in bin köy okulunda köye yeni başlamış kadın köy öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber akademik sosyal ve psikolojik destek programı uyguladıklarını anlatarak, "Biz aslında TED olarak özel okullarımızdan para kazanıyoruz olmayan evlatlarımıza aktarıyoruz. Bizi burslu çocuklarımızın ülkenin neresinde doğduğu ilgilendirmiyor, annelerinin, babalarının yaşam tarzları biz ilgilendirmiyoruz. Bizim tek şartımız var, ülkesini, bayrağını, toprağını ve insanını sevmektir. Bu şartları yerine getiren her evlat bizim için bu ülkenin evladıdır. Biz kendimiz için makul vatandaş yetiştirmek değil, biz Türkiye Cumhuriyeti için gelecek sevdasıyla burslar veriyoruz. Eğitim bir görüşün, bir ideolojinin veya bir siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet görevidir" diye konuştu.Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu dile getiren Pehlivanoğlu, öğretmenlere devletin en büyük imkanlarını verilmesi, ama öğretmenlik görevini yerine getirmeyenlerin de başka bir devlet memurluğuna kaydırılması gerektiğini aktardı. Pehlivanoğlu, Yozgat'ta AYÇ Okullarına danışmanlık ve akreditasyon hizmeti vereceklerini kaydederek, sadece AYÇ okullarına değil Yozgat'a da elimizden gelen desteği vermek için TED olarak gayret sarf edeceklerini belirtti. Toplantı sonrası Yozgat AYÇ Okulları Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, Pehlivanoğlu'na teşekkür ederek, Yozgat Saat Kulesi tablosu hediye etti. •HABER MERKEZİ•