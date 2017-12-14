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Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Fatma Temel Turhan Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Fatma Temel Turhan Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor

Ders çalışma, bilgiye erişim konularında örneklerle bilgi paylaşımında bulunarak, EBA‘da yayınlanan soru örneklerinin ve çözülmesinin isabetli olacağından bahseden Yazıcı, Okul Müdürü Selim Yozgat’tan okul ile ilgili bilgiler aldı, öğretmenlerle toplantı yaptı. Yazıcı, öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurularak, yeteneklerinin keşfedilip, öğrenme stillerinin belirlenmesini istedi. Yazıcı, öğrencilere etkin bir rehberlik yapılarak, kök değerlerimizin öğrencilere en güzel şekilde öğretilmesini istedi, edinilen bilgilerin içselleştirilerek, davranışa dönüşmesinin önemine ve gereğine vurgu yaptı. Yazıcı, ‘Derslerde anlatılan bilgilerin soyut kavramlardan ziyade hayatın içinden somut kavramlarla anlatılması, dersleri anlamada, öğrenmede daha etkin olacaktır. Öğrencilerimiz anlama güçlüğü çekmeyecektir. Televizyon ve İnternet kullanımının hem yararı hem de zararı vardır. Bu araçlar doğru kullanılmalı, bu konuda da öğrencilerimize öğretmenlerimizin rehberlik yapması gerekmektedir’ dedi.
Öğrenci koçluğu projesinin sadece kağıt ve evrak işlerine boğulmayıp, gerçekten öğrencilerin kalbine dokunabilmeyi hedeflendiğinin altını çizen Yazıcı,  ‘Her öğretmenimizin öğrencilerin hayatına doğrudan etki eden bileşenleri tespit edip, empati kurarak, yaklaşması, öğrencileri anlama ve sorunlarına daha doğru çözümler bulmayı kolaylaştıracaktır. Empati kurmanın etkin yolu, öğrencileri çok iyi tanımaktan geçmektedir. Öğrencilerimize problem tarama testlerini uygulayarak, kaygı ve korkularını doğru belirlememiz gerekmektedir’ diye konuştu. 
Yazıcı, pedagoji eğitimi alan öğretmenlerin, çocukların gelişim evreleri, içsel dünyaları hakkında velilere bilgi verilerek, çocuklarını daha iyi anlamlarını, bu sayede, çocukların da üzerlerindeki baskının kalkmasını sağlayacağını dile getirdi.

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