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Yazıcı okul ziyaretini sürdürüyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu, salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde gözlemledi.

02 Nisan 2021 Cuma 00:38
Yazıcı okul ziyaretini sürdürüyor

Okul Müdürü Hasan Arun’u odasında ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra, öğrencilerimizin sınıflarına misafir olup, onlarla bir süre sohbet ederek, görüş ve önerilerini dinledi. Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, Destekleme Yetiştirme Kursları, Liseye Geçiş Sınavı ve uzaktan eğitim çalışmaları konularına değinerek, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Okula açılan tasarım beceri atölyesini ziyaret edip incelemelerde bulunan Yazıcı, yapılan çalışmalardan dolayı okul yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür etti.

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Yazıcı Okul Ziyaretini Sürdürüyor
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