Yazıcı okul ziyaretini sürdürüyor

Okul Müdürü Hasan Arun’u odasında ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra, öğrencilerimizin sınıflarına misafir olup, onlarla bir süre sohbet ederek, görüş ve önerilerini dinledi. Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, Destekleme Yetiştirme Kursları, Liseye Geçiş Sınavı ve uzaktan eğitim çalışmaları konularına değinerek, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Okula açılan tasarım beceri atölyesini ziyaret edip incelemelerde bulunan Yazıcı, yapılan çalışmalardan dolayı okul yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür etti.