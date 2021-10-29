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Yazıcı, izcileri ağırladı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı, Sakarya İlkokulu İzci Ekibi ziyaret etti.

29 Ekim 2021 Cuma 00:54
Yazıcı, izcileri ağırladı

İzcilik faaliyetleri kapsamında Sakarya İlkokulu İzci Ekibinde olan öğrenciler,   İl İzci Temsilcisi  Nuri Arıkan ile öğretmenleri Aslıhan Aslan ve Ziya Aslan eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcıyı ziyaret ederek, yapılan etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı  '' İzcilik hareketine katılan çocuklarımız, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal açıdan kendilerini geliştirme fırsatı buldukları gibi izcilik eğitimi yoluyla yaşamları için gereken bilgi ve becerileri, uygulayarak kazanıyorlar. Eğlenmenin yanında eğitimsel bir hareket olan İzcilik bireyin yeteneklerini keşfetmesine de katkı sağlamaktadır '' dedi. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yazıcı, izcilik faaliyetlerinde başarılar diledi. •Rabia Şahin• 

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