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Yazıcı, incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sarıkaya'da incelemelerde bulundu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:57
Yazıcı, incelemelerde bulundu

Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Erdoğan ve Mehmet Tekin ile birlikte, Sarıkaya Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu, salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde gözlemledi. Okul yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Yazıcı, Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, sohbet etti, salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, verimli ders çalışma, test çözme teknikleri, sınav kaygısını çözme yolları konularından bahsetti, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Yazıcı, Destekleme Yetiştirme Kursları, Liseye Geçiş Sınavı ve uzaktan eğitim çalışmaları konularına değinerek, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
YazıcıIncelemelerde Bulundu
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