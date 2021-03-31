Yazıcı ilçeleri gezdi

Yazıcı, Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Selami Işık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte birtakım incelemelerde bulundu, yatırım programı kesinleşen 24 derslikli okul binası, müstakil anasınıfı binasıyla ilgili alanlar gezildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan’ın da eşlik ettiği ziyarette, İlçede yapılacak yeni yatırımlar değerlendirildi. Yazıcı, Yenifakılı İlçesinde de incelemelerde bulundu. Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret etti.