Yazıcı, Çekerek’i gezdi

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan’ın eşlik ettiği ziyarette Yazıcı, Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi ile yapımı devam eden Cumhuriyet İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Yazıcı, ‘’Meslektaşlarımız ve göz aydınlığımız gençlerimizle hemhal olmanın mutluluğunu yaşadık’’ dedi. Yazıcı, yapımı devam eden 8 derslikli Cumhuriyet İlk/Ortaokulu inşaatını da gezdi. Yazıcı, 5 milyon 590 bin lira sözleşme bedeli ile 200 gün içerisinde tamamlanacak olan okul inşaatında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini, belirlenen tarihte tamamlanarak, eğitim/öğretime açılacağını aktardı.