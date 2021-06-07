Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1448
ALTIN
523.102
DOLAR
8.6157
STERLİN
12.1959
EURO
10.4834

Vali Polat denetledi

Yozgat Valisi Ziya Polat, sınav merkezleri ile birlikte muhtarlık seçimlerinin yapıldığı mahalleleri ziyaret edip, denetimlerde bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:31
Vali Polat denetledi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Yozgat Merkez Ortaokulunu ziyaret eden Vali Polat, öğrencilere başarılar diledi, okul çevresinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen velilerle sohbet etti. Vali Polat, Tekke Mahallesi ve Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi muhtarlık seçimi yapılan Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nu da ziyaret etti. Polat, muhtar adaylarına başarılar dileyip seçmenlerle sohbet etti.

Anahtar Kelimeler:
Vali Polat Denetledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınav heyecanı
Sınav heyecanı
Merkezi sınav yapıldı
Merkezi sınav yapıldı
Yazıcı’dan okul ziyareti
Yazıcı’dan okul ziyareti
Nüfus hafta sonu da açık
Nüfus hafta sonu da açık
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
LGS öncesi seminer
LGS öncesi seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim