Vali Polat denetledi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Yozgat Merkez Ortaokulunu ziyaret eden Vali Polat, öğrencilere başarılar diledi, okul çevresinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen velilerle sohbet etti. Vali Polat, Tekke Mahallesi ve Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi muhtarlık seçimi yapılan Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nu da ziyaret etti. Polat, muhtar adaylarına başarılar dileyip seçmenlerle sohbet etti.