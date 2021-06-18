UZEM tanıtımı yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürlüğü tarafından ‘Uzaktan Eğitim Sürecinin Anadolu Üniversiteler Birliğine Üye Üniversitelere Tanıtım Programı’ düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin ve diğer üniversitelerin potansiyellerini ortak, birlikte kullanımı, bu çerçevede beraber bir yol haritası çizilmesi adına Anadolu Üniversiteler Birliği’nin önemine dikkat çekti. Karadağ Anadolu Üniversiteleri Birliği’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve proje, toplumsal hizmet, bölgesel sosyo-ekonomik kalkınma, üniversite-sanayi işbirliği gibi diğer alanlarda ortak çalışmalar yürütmesi açısından da önemli olduğunu söyledi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni yüzüyle birlikte üniversitelere çok önemli görev ve sorumluluklar yükleyerek üniversitelerin potansiyellerini en verimli şekilde kullanması noktasında önünü açacak bir vizyon üstlendirdiğini belirten Prof. Dr. Karadağ, ‘’Anadolu Üniversiteler Birliğine üye üniversiteler olarak bir yol haritası belirleyip, yapılanlar, yapılacaklar, önceliklerimiz, bilgi ve tecrübe paylaşımları çerçevesinde birlikte ve beraberce ortak etkinliklerin düzenlenmesi memnuniyet vericidir. Bugün de bu birlikteliğimizin somut bir örneğini üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Uzaktan eğitim sürecinin pandemi ile farkındalık kazandığına dikkat çeken Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 2013 yılından itibaren fiilen bulunan ve aktif hale geçirilmemiş olan uzaktan eğitim merkezinin pandemi süreciyle aktif hale geçirildiğini söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Salgın süreciyle birlikte bir sorumluluk ve gereklilik haline gelen uzaktan eğitim süreçlerini yükseköğretimin öngördüğü hibrit eğitim esasları çerçevesinde hayata geçirdik. Pandeminin başlangıcı olan 23 Mart tarihi ile birlikte gerekli tedbirler alıp, değişim ve dönüşümü gerçekleştirerek UZEM’i güçlü ve donanımlı bir merkez haline getirdik. Çok çalıştık. UZEM’i insan gücü açısından yeterli düzeye getirerek alt yapımızı ivedilikle güçlendirip uzaktan eğitim süreçlerini başarılı bir şekilde yürüttük’’ diye konuştu. Karadağ, uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılan mevcut platformların oluşturduğu zafiyetler, açmazlar, eksiklikler gibi sorunları göz ardı ederek çizmiş oldukları yol haritasıyla hızlı karar verip, gerekli değişim ve dönüşümleri sağlayarak alınlarının akıyla bu işten çıktıklarını anlattı. Karadağ, ‘’Oluşturduğumuz Bozok Öğrenme Yönetim Sistemi (BOYSİS) ve mobil uygulamasını entegre hale getirdik. Ölçme ve değerlendirme parametrelerinde sınav zafiyetlerinin önüne geçmek adına gerek BOYSİS bünyesinde gerekse de mobil uygulamanın android ve ios ayağında sınav süreçleri yönetilmesi noktasında çok ciddi anlamda çalışmalar yapıldı. Biz kendi cenahımızdan geribildirimlerden hareket ederek BOYSİS ve onun mobil uygulamasıyla birlikte önemli bir ayrıcalık kazandığımızı düşünüyorum. Bu toplantının esası biz ne yaptık, bu konuda farklılıklarımız neler, bu ortak hazine ihtiyaç halinde diğer üniversitelerimiz tarafından kullanılabilir mi? Ya da diğer üniversitelerin yaptıklarıyla bilgi alışverişi deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak mevcut platformlarımızı nasıl güçlü kılabiliriz gibi soruları karşılıklı istişare ederek geribildirimlerle beslemeyi amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.