Uyum eğitimleri tamam

Yozgat’ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 6 Eylül Pazartesi Günü başlayacak olan 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesi, ilçedeki okul öncesi ve ilkokulu 1. sınıf öğrencilerinin Uyum Eğitimlerini yerinde inceledi. Bu kapsamda ilçemiz Yeşilyurt Anaokulu, Atatürk İlkokulu ve Agahefendi İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin ilk günkü heyecanlarına ortak olan Öcal, 2021/2022 Eğitim ve Öğretim Yılının tüm eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler için hayırlı olması temennilerinde bulundu.