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Uyum eğitimi başlıyor

Tatil döneminde uygulamaya konulan, ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler alan öğrenciler, 2021/2022 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:35
Uyum eğitimi başlıyor

Anaokulu ve birinci sınıflara başlayacak olan öğrenciler için uyum eğitimlerine bugün başlanılacağı bildirildi. Yozgat il genelinde ‘Telafide Ben de Varım’ programı 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında uygulandı. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri, ‘fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim, özel eğitim alanı’ olmak üzere dört ana temaya uygun olarak gerçekleştirildi. Okul ve kurumlardan 4 bin 331 faaliyet başvurusu yapıldı. Programa 2 bin 539 faaliyet için öğretmen tanımı gerçekleştirildi. ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliklerine Yozgat İl genelinden 30 bin öğrenci başvuru yaparak, katılım sağladı.

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Uyum Eğitimi Başlıyor
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