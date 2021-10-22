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Uyum dönemi başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde oryantasyon programı yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, her öğrenciyi birer evlat olarak gördüklerini ve vatana, millete hizmet edecek fertler olarak yetiştirmek istediklerinin altını çizdi.

22 Ekim 2021 Cuma 00:55
Uyum dönemi başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde fakülte bölümlerine yeni yerleşen öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bölümlerin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi. Spor Salonunda düzenlenen oryantasyon programına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, iki yıllık bir ayrılıktan sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek öğretim dönemini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Teorik ve uygulamalı dersler kapsamında en iyi ve kaliteli eğitim öğretimi sunmaya çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Güçlü, her öğrenciyi birer evlat olarak gördüklerini ve vatana, millete hizmet edecek fertler olarak yetiştirmek istediklerinin altını çizdi. ‘’Bu ülkenin yarınları ve geleceği olan hasretle beklediğimiz ve çok özlediğimiz öğrencilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ diyerek konuşmasına başlayan Rektör Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin birer ferdi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi bütün branşlarda öğrencilerini her alanda donanımlı ve yetkin, her alanda daha iyisini yapabilecek bir donanımda yetiştirmeyi hedefine koydu. Yozgat Bozok Üniversitesi akademyaya hitap ederken eğitim-öğretimde de en iyisini nasıl yapabilirizin hep gayret ve çabası içindedir. Bu temelde biz Üniversite yönetimi olarak bu ülkenin yarınları, geleceği olan sizleri çok daha iyi yetiştirmek için her ne yapılması gerekiyorsa bunun gayret ve çabası içinde olduk ve olacağız. Altyapı imkanlarının daha güçlü olması noktasında da daha iyi olmanın hedeflerini sürekli dikkate alarak sizleri en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz’’ diye konuştu.  Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere fakülte bölümleri ve öğretim elemanları hakkında bilgiler verildi. Üniversitemiz ve kampüs hayatının işleyişine yönelik bilgilendirmelerin de yapıldığı programda üniversitenin akademik ve idari birimleri ile süreçler hakkında bilgiler aktarıldı. •İhsan Çelikkaya•

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