Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1432
ALTIN
524.701
DOLAR
8.5160
STERLİN
12.1513
EURO
10.4198

Uygulama Evi hazır

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda Özel Öğrencilere yönelik Uygulama Evi’nin hazır olduğunu duyurdu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:18
Uygulama Evi hazır

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesinde, Özel Gereksinimli Öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacı ile hizmet verecek olan ‘Uygulama Evi’ ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yazıcı, ‘’Ev ortamında kullanılan, ankastre ocak, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, giysi dolabı, yorgan-nevresim gibi her türlü eşya öğrencilerimizin eğitim hizmetine sunulmuştur. Uygulama Evi, Salon/ Oturma Odası, Yatak Odası, Banyo/Lavabo, Mutfak bölümleri ile Özel Gereksinimli Öğrencilerimize, günlük yaşamlarında önemli yer tutan ev içi becerilerini okul ortamında yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sunacaktır’’ dedi. Yazıcı, Uygulama Evi’nin yapımına emek veren, katkı sağlayanlara da teşekkür etti.  •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Uygulama Evi Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim kaldığı yerden
Eğitim kaldığı yerden
MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA
MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA
Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim
Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim
Destekleme kursu
Destekleme kursu
Sınav öncesi değerlendirme
Sınav öncesi değerlendirme
Yarışmada derece yaptılar
Yarışmada derece yaptılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim