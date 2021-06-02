Uygulama Evi hazır

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesinde, Özel Gereksinimli Öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacı ile hizmet verecek olan ‘Uygulama Evi’ ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yazıcı, ‘’Ev ortamında kullanılan, ankastre ocak, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, giysi dolabı, yorgan-nevresim gibi her türlü eşya öğrencilerimizin eğitim hizmetine sunulmuştur. Uygulama Evi, Salon/ Oturma Odası, Yatak Odası, Banyo/Lavabo, Mutfak bölümleri ile Özel Gereksinimli Öğrencilerimize, günlük yaşamlarında önemli yer tutan ev içi becerilerini okul ortamında yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sunacaktır’’ dedi. Yazıcı, Uygulama Evi’nin yapımına emek veren, katkı sağlayanlara da teşekkür etti. •Seyfettin Sağlam•